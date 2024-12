Wegen Pleite beim FC Bayern: Beschwerdebrief von Galatasaray?

Galatasaray hat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League beim FC Bayern am 8. November angeblich eine Beschwerde bei der UEFA eingereicht. D...

Galatasaray hat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League beim FC Bayern am 8. November angeblich eine Beschwerde bei der UEFA eingereicht. Die türkische Zeitung Sabah berichtet in diesem Zusammenhang von einem fünfseitigen Beschwerdebrief.

Der Grund für den Ärger der Galatasaray-Verantwortlichen war das Tor von Harry Kane zum zwischenzeitlichen 1:0 in der 80. Minute. Unmittelbar nach dem Treffer hob der Linienrichter die Fahne wegen Abseits, quasi zeitgleich soll das VAR-System zusammengebrochen sein.

Der portugiesische Schiedsrichter Antonio Nobre konnte sich die Szene somit nicht am Monitor anschauen. Letztlich wurde der Treffer gegeben, nachdem Nobre zweimal Kontakt mit den Videoassitenten Tiago Martins und Juan Martinez aufgenommen hatte.

Für Galatasaray ist offenbar klar: Laut Protokoll hätte sich der Schiedsrichter in diesem Fall auf die Entscheidung des Linienrichters verlassen müssen. Das Tor hätte damit nach Ansicht des türkischen Klubs nicht gegeben werden dürfen.

Die Münchner siegten letztlich übrigens mit 2:1. Erneut Kane (86.) erhöhte auf 2:0, Gala kam nur noch durch Cedric Bakambu (90.+3) zum Anschlusstreffer.