Für 40 Millionen Euro: AC Milan macht wohl bei Joshua Zirkzee ernst

Die Zukunft von Joshua Zirkzee könnte bald entschieden sein, die AC Milan will wohl die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro für den Stürmer vom FC Bologna ziehen. Zuletzt stand auch eine mögliche Rückkehr zu den Bayern im Raum.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die Rossoneri den Klub aus Bologna informiert, dass sie bereit wäre, die fixierten 40 Millionen Euro für den 23-jährigen Niederländer zu bezahlen.

Aktuell würden zudem Gespräche zwischen den Mailändern und den Beratern von Zirkzee stattfinden, um einen Vertrag auszuarbeiten. Zirkzee würde wohl gerne in Italien bleiben und soll vom Projekt in der Modemetropole sehr angetan sein.

Milan sucht einen Ersatz für Oliver Giroud, der den Klub am Saisonende ablösefrei in Richtung MLS nach Los Angeles verlassen hat. Zirkzee würde mit elf Toren und fünf Vorlagen in der abgelaufenen Saison perfekt ins Profil passen.

Zuletzt kamen jedoch auch Gerüchte auf, Zirkzee könnte zurück zum FC Bayern gehen. Der deutsche Rekordmeister soll mit Bologna eine Rückkaufklausel vereinbart haben, wonach der Stürmer für rund 20 bis 25 Millionen zurück an die Isar wechseln könnte. Dort würde er auf Trainer Vincent Kompany treffen, mit dem er bereits in Anderlecht zusammengearbeitet hatte.