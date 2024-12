Wer überträgt das 2. Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg um 18.30 Uhr live im TV und Stream? SPOX liefert die Infos.

Am heutigen Freitag, den 20. Dezember, treffen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga aufeinander. Ab 18.30 Uhr wird die Kugel in der Merkur Spiel-Arena von Düsseldorf rollen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg läuft nicht im Free-TV. Sky hat die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga inne und zeigt die Partie exklusiv.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 beginnt der kostenpflichtige Pay-TV-Sender ab 18.00 Uhr mit der Übertragung. Für alle Fans der Konferenz gibt es gute Nachrichten. Ebenfalls ab 18.00 Uhr ist Sky mit der Freitags-Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 mit von der Partie.

Des Weiteren könnt Ihr das Duell auch im Livestream auf SkyGo oder WOW verfolgen. Dafür ist auch ein Abo vonnöten.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Magdeburg

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 17

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

TV: Sky

Livestream: WOW, SkyGo

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Magdeburg, 2. Bundesliga heute live: Die Tabelle