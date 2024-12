Fortuna Düsseldorf springt mit Sieg gegen Hannover an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga

Beinahe-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ist an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesprungen. Das Team von Trainer Daniel Thioune setzte sich im Spitzenspiel am Freitag gegen Hannover 96 mit 1:0 (0:0) durch und blieb damit saisonübergreifend zum 17. Mal in Folge in der Liga ungeschlagen.

Danny Schmidt erzielte im Nachschuss das entscheidende Tor (59.) für die Gastgeber, die mit zehn Punkten aus vier Spielen vorerst Platz eins übernahmen. Bereits am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) könnte der 1. FC Kaiserslautern mit einem deutlichen Sieg gegen Hertha BSC vorbeiziehen. Hannover kassierte durch das erste Gegentor der Saison auch die erste Niederlage. Im Mai hatte die Fortuna den Aufstieg auf dramatische Weise in der Relegation gegen den VfL Bochum verpasst.

Die Gäste hatten zunächst mehr Spielkontrolle, zur ersten Torchance kam aber die Fortuna: Tim Rossmann steuerte auf das 96-Tor zu und legte quer auf Schmidt, doch Max Christiansen rettete für seinen bereits ausgespielten Torhüter Ron-Robert Zieler (15.). Die Gastgeber behielten ihr Chancenplus und verschärften nach gut einer halben Stunde das Tempo: Erst scheiterte Felix Klaus am glänzend reagierenden Zieler (36.), dann setzte Dawid Kownacki den Ball knapp über die Latte (37.).

Diese Tendenz setzte sich nach der Pause fort, Düsseldorf übernahm immer mehr das Kommando und belohnte sich mit der Führung: Zieler wehrte einen Schuss von Kownacki ab, doch gegen den Nachschuss von Schmidt war der ehemalige Nationaltorwart machtlos. Jona Niemiec ließ die Großchance zum 2:0 aus (82.).