Fenerbahce Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Midtjylland vs. Fener in der Europa League im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen dem FC Midtjylland und Fenerbahce am Donnerstag? Hier erfahrt Ihr es.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, den 30. Januar, mit dem 8. und finalen Spieltag in der Ligaphase weiter. Unter anderem ist Fenerbahce Istanbul um 21 Uhr in der MCH Arena in Herning (Midtjylland) im Einsatz. Beide Teams kämpfen noch ums Weiterkommen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Midtjylland vs. Fenerbahce heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Partie zwischen dem FC Midtjylland und Fenerbahce Istanbul nicht übertragen, trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie Ihr live mit dabei sein könnt. Das Duell wird nämlich bei RTL+ im kostenpflichtigen Livestream gezeigt. Um 20.25 Uhr geht RTL+ dafür auf Sendung.

FC Midtjylland vs. Fenerbahce heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Midtjylland vs. Fenerbahce Istanbul

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 8. (Ligaphase)

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: MCH Arena, Herning (Midtjylland)

MCH Arena, Herning (Midtjylland) TV & Livestream: RTL+

FC Midtjylland vs. Fenerbahce heute live: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag