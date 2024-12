FC Bayern München: "Sind angetan!" FCB beobachtet angeblich Waldemar Anton vom VfB Stuttgart

Der FC Bayern München interessiert sich angeblich für Waldemar Anton vom VfB Stuttgart. Das berichtet Sky . Demnach beobachteten die Bayern den 27-...

Der FC Bayern München interessiert sich angeblich für Waldemar Anton vom VfB Stuttgart. Das berichtet Sky. Demnach beobachteten die Bayern den 27-Jährigen "ganz genau und sind angetan".

Die Münchner suchen nach weiteren Verstärkungen für die Defensive, die aufgrund von Verletzungen in der Hinrunde bislang meist dünner als gewünscht besetzt war.

Neben Anton wurden zuletzt auch Defensivspieler wie Ronald Araújo (FC Barcelona), Raphaël Varane (Manchester United) und Takehiro Tomiyasu (Arsenal) beim FCB ins Spiel gebracht.

Anton, der in Stuttgart bis 2025 Vertrag hat, hat mit seinen Leistungen aber dem Bericht zufolge auch das Interesse von zwei weiteren Bundesligisten geweckt: So sollen Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg ebenfalls am Innenverteidiger dran sein.

Anton stammt aus der Jugend von Hannover 96 und ging 2020 für vier Millionen Euro von den Niedersachsen zum VfB. Er kommt in seiner Karriere auf 175 Bundesliga-Spiele (6 Tore, 5 Assists).

Für die deutsche U21 absolvierte er zwischen 2016 und 2019 elf Länderspiele.