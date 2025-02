FC Schalke 04 vs. KSC heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 trifft heute in der 2. Bundesliga auf den KSC. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 16. Februar, empfängt Schalke 04 den Karlsruher SC zum Duell in der 2. Bundesliga. Das Aufeinandertreffen am 22. Spieltag beginnt um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Schalke 04 vs. Karlsruher SC heute live im TV und Livestream:

Sky überträgt heute exklusiv das Zweitligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem Karlsruher SC live im TV und Livestream. Die Vorberichterstattung startet um 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Durch die Partie führt Kommentator Dominik Müller.

Wer das Spiel lieber in der Konferenz verfolgen möchte, kann auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Top Event einschalten. Zusätzlich bietet Sky einen Livestream der Partie auf WOW sowie in der Sky-Go-App an.

Zu guter Letzt ist das Spiel zwischen Schalke 04 und dem KSC auf OneFootball als Einzelstream verfügbar. Dort seht Ihr ebenfalls die Übertragung von Sky.

Schalke 04 vs. Karlsruher SC heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. KSC

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 22

Datum: 16. Februar

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: WOW, Sky-Go-App, OneFootball

Schalke 04 vs. Karlsruher SC heute live: Die Tabelle