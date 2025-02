FC Porto vs. AS Rom, Europa League heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Playoffs Hinspiel im Free-TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen FC Porto und AS Rom am Donnerstag um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Die UEFA Europa League hat am heutigen Donnerstag im Rahmen des Hinspiels der Playoffs eine besonders spannende Partie im Repertoire: Mit der Begegnung zwischen dem FC Porto und der AS Rom kommt es zum Duell zweier europäischer Schwergewichte. Ein echter Favorit kann aufgrund der Abschlusstabelle der Ligaphase nicht herauskristallisiert werden. Die beiden Teams trennte lediglich ein Punkt. Während die Roma mit zwölf gesammelten Punkten auf Rang 15 landete, konnten sich die Portugiesen mit elf Punkten den 18. Platz sichern. Wer den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale machen kann, zeigt sich ab 21 Uhr im Estádio Do Dragão in Porto.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Porto vs. AS Rom heute live im TV und Livestream:

Das spannende Duell des FC Porto mit der AS Rom ist wie die restlichen Spiele der UEFA Europa League live bei RTL+ zu sehen. Die Begegnung kann sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgt werden.

FC Porto vs. AS Rom heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Porto vs. AS Rom

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: Playoff Hinspiel

Datum: 13. Februar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estádio Do Dragão (Porto)

TV & Livestream: RTL+

FC Porto vs. AS Rom heute live: Die Playoff Hinspiele am Donnerstag (13.02.2025)