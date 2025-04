Am 35. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell FC Ingolstadt vs. Arminia Bielefeld. SPOX hat alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Sonntag, dem 27. April, wird der FC Ingolstadt ab 13.30 Uhr Arminia Bielefeld im Audi-Sportpark empfangen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Ingolstadt vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV sehen: Welcher Sender zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Die Übertragungssituation in der 3. Liga ist leicht erklärt: MagentaSport zeigt alle Spiele live und in Farbe, die meisten davon exklusiv. Auch Ingolstadt vs. Bielefeld wird dort übertragen, die Vorberichte im Pay-TV und Stream über App und Website starten um 13.15 Uhr mit diesem Duo:

Kommentar: Alexander Klich

Alexander Klich Moderation: Alexander Küpper

Dank einer Sublizenz könnt Ihr auch bei OneFootball vorbeischauen. Dort wird der Magenta-Stream gegen eine einmalige Gebühr zur Verfügung gestellt.

FC Ingolstadt vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV sehen: Wichtigste Infos zur 2. Bundesliga am Samstag im TV und Livestream

Begegnung: FC Ingolstadt vs. Arminia Bielefeld

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 35

Datum: 27. April

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

