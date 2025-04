Wer überträgt das Premier-League-Derby zwischen dem FC Chelsea und Tottenham am Donnerstag? Hier erfahrt Ihr es.

Zum Abschluss der 30. Runde in der Premier League kommt es am heutigen Donnerstag, den 3. April, zum Londoner Derby zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Gespielt wird an der Stamford Bridge, der Heimstätte der Blues, wo um 21 Uhr der Anpfiff ertönt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der englischen Woche der Premier League im TV und Livestream?

Wer nichts vom Derby-Spektakel zwischen Chelsea und den Spurs verpassen möchte, benötigt einen gültigen Zugang zum Angebot von Pay-TV-Sender Sky. Dort wird die Begegnung auf dem Sender Sky Sport Premier League HD gezeigt. Vorberichte zum Spiel gehen um 20.30 Uhr los. Jonas Friedrich kommentiert nachher das Spielgeschehen.

Zudem wird Chelsea gegen Tottenham auch im Livestream bei Sky angeboten. Allerdings wird dafür ein gültiges SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

Begegnung: FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 30

Datum: 3. April 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Stamford Bridge (London)

Stamford Bridge (London) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Derby in der englischen Woche der Premier League im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 30. Spieltag