Der FC Chelsea trifft heute am 1. Gruppenspieltag der Klub-WM auf Los Angeles FC. Doch wo läuft die Partie? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Montag, den 16. Juni, kommt es bei der Klub-WM zum Duell zwischen dem FC Chelsea und Los Angeles FC. Das Duell in der Gruppe D startet um 21 Uhr deutscher Zeit. Als Austragungsort der Partie am 1. Gruppenspieltag dient das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Chelsea vs. Los Angeles FC bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel im TV und Livestream?

DAZN zeigt das Duell zwischen dem FC Chelsea und Los Angeles FC heute exklusiv im TV und Livestream - und zwar kostenlos! Der Sender zeigt alle Spiele der Klub-WM live und in voller Länge. Für den Zugriff auf die Übertragung von DAZN benötigt Ihr lediglich einen einen kostenlosen Account.

Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Spiel um 20.45 Uhr. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Nico Seepe

Nico Seepe Experte: Sebastian Kneißl

Bereits ab 20.30 Uhr könnt Ihr die Übertragung im Livestream auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App sehen.

FC Chelsea vs. Los Angeles FC: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 16. Juni 2025, 21:00

Mercedes-Benz Stadium

FC Chelsea vs. Los Angeles FC: Aufstellungen

FC Chelsea vs. Los Angeles FC: Form

FC Chelsea vs. Los Angeles FC: Bilanz direkte Duelle

FC Chelsea vs. Los Angeles FC: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Flamengo FLA 1 1 0 0 2 0 +2 3 S 2 FC Chelsea CHE 1 1 0 0 2 0 +2 3 S 3 Los Angeles FC LAF 1 0 0 1 0 2 -2 0 N 4 Espérance ESP 1 0 0 1 0 2 -2 0 N Nächste Runde

