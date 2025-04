FC Chelsea tütet Transfer ein: Teenager kommt nach sechs Profispielen für 22 Millionen Euro Ablöse

Der FC Chelsea hat sich im offensiven Mittelfeld verstärkt. Wie Premier-League-Rivale Aston Villa bekannt gab, wechselt Omari Kellyman von Birmingham nach London zu den Blues.

In einer offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es: "Aston Villa kann bestätigen, dass Omari Kellyman zu Chelsea gewechselt ist. Der offensive Mittelfeldspieler kam als Jugendlicher von Derby County zu Villa und unterschrieb im Juli 2022 einen Vertrag als Stipendiat. Aufgrund seiner beeindruckenden Leistungen in der Akademie nahm er 2023 an der Vorbereitungsreise nach Amerika teil und feierte sein Profidebüt gegen Hibernian im Playoff der Europa Conference League. In der Saison 2023/24 gab Kellyman gegen Manchester City sein Debüt in der Premier League, einer von sechs Einsätzen in der ersten Mannschaft des Vereins."

Die Blues haben englischen Medienberichten zufolge eine Ablösesumme in Höhe von umgerechnet 22 Millionen Euro für den Youngster gezahlt, der einen Sechsjahresvertrag mit einer Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr erhielt.

Nachdem er seinen langfristigen Vertrag unterschrieben hatte, sagte Kellyman auf der offiziellen Website Chelseas: "Es ist fantastisch, hier als Spieler des FC Chelsea zu stehen. Es ist ein großer Verein mit einer unglaublichen Geschichte, und es ist großartig, hier zu spielen. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich riesig, das Trikot anzuziehen und kann es kaum erwarten, loszulegen."

Es wird erwartet, dass der Teenager nächsten Monat in den Kader Chelseas aufgenommen wird. Die Blues, die künftig von Enzo Maresca trainiert werden, fliegen zur Saisonvorbereitung in die USA, wo sie zu Testspielen gegen Wrexham, Manchester City und Real Madrid antreten.