Der BVB muss in der Champions League heute beim FC Bologna ran. Wer im TV und Livestream dabei ist, erfahrt Ihr hier!

In der Königsklasse ist Borussia Dortmund am heutigen Dienstag (21. Dezember) beim FC Bologna zu Gast. Um 21 Uhr wird das Duell im Renato Dall'Ara (Bologna) angepfiffen.

Die große Frage ist nun: Wer überträgt das Duell? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

FC Bologna vs. BVB, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Jeden Dienstag, an dem in der CL gekickt wird, darf sich Prime Video eine Partie zur Übertragung aussuchen, heute findet Ihr beim Streamingdienst FC Bologna vs. Borussia Dortmund. Die Vorberichte starten gegen 20 Uhr.

Wenn Ihr die Borussia live sehen möchtet, braucht Ihr also ein Abonnement von Prime Video. Dann könnt Ihr das Spiel auf sämtlichen Endgeräten über die App bzw. die Website streamen.

Übrigens: Die anderen Duelle des Tages könnt Ihr über DAZN streamen. Auch dieser Dienst ist aber kostenpflichtig.

FC Bologna vs. BVB, Champions League heute live: Der Liveticker von SPOX

Ihr habt kein Prime-Abo oder wollt einfach in den Kommentaren das Spielgeschehen diskutieren? Dann ist vielleicht unser Liveticker etwas für Euch. Diesen findet Ihr etwa eine Stunde vor dem Anpfiff auf unserer Website.

FC Bologna vs. BVB, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bologna vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Ligaphase, 7. Spieltag

Datum: 21. Januar

Uhrzeit: 21 Uhr

O rt: Renato Dall'Ara (Bologna)

TV & Livestream: Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League, Ligaphase: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag