Am 17. Spieltag der Frauen-Bundesliga kommt es zum Topspiel FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.

In der Frauen-Bundesliga kommt es am 17. Spieltag zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg. Die Bayern führen die Tabelle mit 41 Punkten an, während die Wölfinnen mit 38 Punkten auf Rang drei stehen. Es ist das Duell zwischen dem amtierenden Meister und den amtierenden Pokalsieger. Der Anpfiff erfolgt um 16.55 Uhr, gespielt wird auf dem FC Bayern Campus in München.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg, Frauen Bundesliga heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel im TV und Livestream?

Die Heimat der Frauen-Bundesliga ist DAZN!

Der Streamingdienst zeigt alle 132 Partien bis zur Spielzeit 2026/2027 live. Auch die Partie zwischen dem FC Bayern und VfL Wolfsburg wird bei DAZN übertragen.

Im linearen TV könnt Ihr das Spiel auf DAZN 2 sehen. Den Livestream findet Ihr, wie gewohnt, in der App oder im Browser.

Das DAZN-Team zur Partie sieht wie folgt aus:

Moderator: Nico Seepe

Nico Seepe Kommentator: Christoph Fetzer

Christoph Fetzer Expertin: Turid Knaak

Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Aktuell erhaltet Ihr das Paket: DAZN Super Sports für nur 9,99 Euro/Monat. Damit seht Ihr nicht nur die Frauen Bundesliga, sondern auch weiteren Fußball aus Europas Top-Ligen wie: La Liga, Serie A und League 1. Außerdem könnt Ihr Kampfsport, Darts, US-Sport und vieles mehr live mitverfolgen.

Begegnung: FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Frauen Bundesliga

Spieltag: 17

17 Datum: 14. März 2025

Uhrzeit: 16.55 Uhr

Ort: FC Bayern Campus, München

TV & Livestream: DAZN 2, DAZN

