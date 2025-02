FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Freitagsspiel im TV und Livestream?

Der FC Bayern München trifft im Freitagsspiel um 20.30 Uhr auf den SV Werder Bremen. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier bei SPOX.

Die Bayern liegen an der Tabellenspitze und wollen am heutigen Freitag, den 7. Februar, mit einem Heimsieg gegen Bremen den Vorsprung auf Leverkusen zumindest zwischenzeitlich auf neun Punkte ausbauen. Die Zeichen dafür stehen zumindest nicht schlecht, die Bremer müssen nach dem wilden Spiel gegen Mainz auf die gesperrten Friedl, Stark und auch Trainer Ole Werner verzichten. Anpfiff in der Allianz-Arena in München ist um 20.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayern München vs. Werder Bremen heute live im TV und Livestream:

Die Freitagsspiele der Bundesliga werden in dieser Saison von DAZN übertragen. Im linearen TV findet Ihr das Spiel bei DAZN 1, ansonsten wie gewohnt über Livestream in der App oder Website. Die Vorberichte starten um 19.45 Uhr, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Folgendem Team stellt der Streamingdienst für das Freitagabendspiel:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Tobias Schweinsteiger

Tobias Schweinsteiger Reporter: Lukas Schönmüller

Bayern München vs. Werder Bremen: Liveticker bei SPOX

Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts. Ihr findet den Ticker ganz einfach auf unserer Homepage.

Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayern München vs. Werder Bremen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 7. Februar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag