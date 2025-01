Im letzten CL-Ligaspiel empfängt der FC Bayern heute Slovan Bratislava. Ihr habt Fragen zur Übertragung? Wir liefern Antworten!

Am heutigen Mittwoch, dem 29. Januar, steigt die letzte Partie der Ligaphase für den FC Bayern München. Der Gegner: Slovan Bratislava. Um 21 Uhr geht es in der Münchner Allianz-Arena los.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. Slovan Bratislava heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League 8. Spieltag im TV und Livestream?

Wenn Ihr an einem Mittwoch CL-Fußball sehen möchtet, habt Ihr nur eine Anlaufstelle: DAZN! Der Streamingdienst zeigt alle Mittwochsspiele der Saison live und in voller Länge, im Falle von Bayern vs. Bratislava beginnen die Vorberichte um 19.30 Uhr. Dieses Team ist vor Ort:

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter: Benni Zander

Für die Übertragungen der Königsklasse braucht Ihr eine Abonnement, und zwar vom Paket DAZN Unlimited. Einschalten könnt Ihr dann via App und Website.

Bayern München vs. Slovan Bratislava: Liveticker bei SPOX

Wenn der FCB im Einsatz ist, ist natürlich auch SPOX nicht weit. Wir werden auf unserer Website heute einen Liveticker zur Verfügung stellen, und zwar etwa eine Stunde vor dem Anpfiff.

Bayern München vs. Slovan Bratislava heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Slovan Bratislava

FC Bayern München vs. Slovan Bratislava Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 8. Spieltag der Ligaphase

Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena (München)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Ligaphase: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag