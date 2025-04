Klassiker in der Bundesliga: Der FC Bayern empfängt zuhause Borussia Dortmund. Infos zur Übertragung bekommt Ihr hier!

Inmitten des CL-Viertelfinale steht in der Bundesliga das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund an. Ab 18.30 Uhr rollt in der Allianz-Arena am heutigen Samstag (12. April) der Ball.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie und die Konferenz heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. BVB heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Bundesliga zwischen dem FCB und Borussia Dortmund im TV sowie Livestream?

Das Spitzenspiel der Bundesliga wird wie gewohnt vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga 1 starten direkt nach der Samstagskonferenz, also um 17.30 Uhr, im Anschluss findet Ihr dort auch das Einzelspiel mit Kommentator Wolff Fuss.

Ihr schaltet lieber online ein? Dann könnt Ihr das mit WOW und SkyGo tun. Alle Optionen sind mit Kosten verbunden.

FC Bayern München vs. BVB heute live: Topspiel der Bundesliga zwischen dem FCB und Borussia Dortmund im Liveticker

Auch bei SPOX bleibt Ihr nicht auf dem Trockenen sitzen, wir tickern die Begegnung live!

Hier findet Ihr den Liveticker inklusive der offiziellen Aufstellungen etwa eine Stunde vor dem Anpfiff.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München : Urbig - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Stanisic - Kimmich, Joao Palhinha - Olise, T. Müller, Gnabry - Kane

: Urbig - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Stanisic - Kimmich, Joao Palhinha - Olise, T. Müller, Gnabry - Kane Borussia Dortmund: Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Adeyemi, Brandt, P. Groß, Ryerson - Chukwuemeka - Guirassy, Beier

FC Bayern vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream sehen: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: Samstag, 12. April 2025

Samstag, 12. April 2025 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz-Arena (München)

Allianz-Arena (München) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Sky, SkyGo, WOW Liveticker: SPOX

