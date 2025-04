Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen FC Heidenheim und Bayern München am Samstag um 15.30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Samstag müssen die Bayern auswärts beim Abstiegskandidaten aus Heidenheim ran. Die Münchner wollen nach dem bitteren Aus in der Champions League in der Liga Widergutmachung betreiben. Zusätzlich wollen sie im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen weiteren Erfolg einfahren, um den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen auszubauen. Ob der Rekordmeister den Kurs in Richtung einer weiteren Titelfeier in München halten können, oder ob der Underdog im Rennen um den Klassenverbleib einen Coup einfahren kann, wird sich am Samstag ab 15.30 Uhr zeigen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. FCB in der Bundesliga im TV und Livestream?

Wie gewohnt wird auch das Spiel der Bayern in Heidenheim am Samstagnachmittag bei Sky gezeigt. Diesbezüglich gibt es für alle Zuschauer die Möglichkeit, die Partie sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz zu verfolgen. Der Anbieter stellt beide Möglichkeiten neben der Übertragung im linearen TV auch Im Livestream bei SkyGo und WOW zur Verfügung. Grundvoraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. FCB in der Bundesliga im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt das Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Bayern München für Euch im Liveticker. Unseren Liveticker der Partie findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. FCB in der Bundesliga im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Heidenheim vs. FC Bayern München

FC Heidenheim vs. FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 30

Datum: 19. April 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Voith-Arena (Heidenheim)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Heidenheim vs. FCB in der Bundesliga im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 30. Spieltag