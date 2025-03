Wer überträgt das Champions-League-Spiel der Frauen zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg am Donnerstag? SPOX hat die Antwort.

Am heutigen Donnerstag, den 27. März, geht es in der Frauen-Champions-League so richtig zur Sache. Zwei Viertelfinal-Rückspiele stehen an. Unter anderem ist auch der VfL Wolfsburg auswärts im Estadi Johan Cruyff beim FC Barcelona gefragt. Der Ball rollt ab 18.45 Uhr. Barça gewann das Hinspiel mit 4:1, die Wölfinnen brauchen also fast schon ein Wunder, um es in die nächste Runde zu schaffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg, Viertelfinale der Frauen Champions League heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte am Viertelfinal-Rückspiel besitzt DAZN. Der Streamingdienst bietet die Partie sowohl auf der Plattform als auch bei YouTube (Kanal: DAZN Women's Football) an - und zwar kostenlos. Die Vorberichte starten um 18.25 Uhr, Markus Theil fungiert dabei als Kommentator, Turid Knaak als Expertin.

Begegnung: FC Barcelona vs. VfL Wolfsburg

Wettbewerb: Frauen Champions League

Spielrunde: Viertelfinale, Rückspiel

Datum: 27. März 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Estadi Johan Cruyff

Estadi Johan Cruyff TV & Livestream: DAZN , YouTube

