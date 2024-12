FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen fällt weiter aus - Gavi erfolgreich operiert

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen steht dem FC Barcelona weiter nicht zur Verfügung.

Nach seiner vorzeitigen Abreise von der DFB-Auswahl in der vorvergangenen Woche fällt der 31 Jahre alte Schlussmann wegen seiner Rückenbeschwerden auch für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen den FC Porto (21.00 Uhr/DAZN) aus.

Wie beim Ligaspiel am Samstag gegen Rayo Vallecano (1:1) wird ter Stegen von Inaki Pena ersetzt. Für den 24 Jahre alten Torhüter ist es der zweite Einsatz in der Champions League. Barcelona und Porto stehen mit jeweils neun Punkten an der Spitze der Vorrundengruppe H.

Unterdessen ist Jungstar Gavi am Dienstag erfolgreich am rechten Knie operiert worden. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte am 19. November beim sportlich nicht mehr relevanten EM-Qualifikationsspiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien (3:1) einen Kreuzbandriss erlitten.