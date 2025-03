Am 24. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Augsburg den SC Freiburg. SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live überträgt.

Zum Abschluss des 24. Spieltags kommt es am heutigen Sonntag, den 2. März, zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg. Die Gäste aus Freiburg rangieren derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und steuern Kurs in Richtung Champions League. Die Augsburger sind mit 31 Punkten auf Platz elf nicht in Abstiegsnöten und können befreit aufspielen. Wer kann die Partie für sich entscheiden? Die Antwort gibt es um 17.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Augsburg vs. SC Freiburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Augsburg und Freiburg wird heute nur bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst beginnt um 17.00 Uhr mit den Vorberichten. Auf diese Besetzung bei DAZN dürft Ihr Euch freuen:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter: Max Siebald

Um die Bundesliga bei DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Mit DAZN Unlimited seid Ihr genau richtig.

Den Livestream von DAZN findet Ihr im Stream über die App und Website.

FC Augsburg vs. SC Freiburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. SC Freiburg

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: 2. März 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: WWK-Arena (Augsburg)

TV & Livestream: DAZN

FC Augsburg vs. SC Freiburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 24. Spieltag