FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Sonntagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Am 30. Spieltag empfängt der FC Augsburg die Eintracht aus Frankfurt. SPOX liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Sonntag, den 20. April, tritt Eintracht Frankfurt in der Bundesliga beim FC Augsburg an. Nach dem bitteren Aus im Viertelfinale der Europa League gegen die Tottenham Hotspur richtet sich der Blick der Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller nun voll und ganz auf den Schlussspurt in der Liga. Die SGE steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz, während die Fuggerstädter auf Rang zehn rangieren. Das Hinspiel in Frankfurt endete mit einem spektakulären 2:2-Unentschieden: Hugo Ekitike brachte die Eintracht in Führung, ehe Philip Tietz sowie Samuel Essende die Partie zunächst zugunsten der Gäste drehten. In der 74. Minute sorgte Can Uzun schließlich für den verdienten Ausgleich. Anstoß in der WWK Arena in Augsburg ist um 15:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zegt / überträgt das Sonntagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Für die Übertragung der Sonntagsspiele in dieser Bundesliga-Saison ist der Streamingdienst DAZN verantwortlich. Entsprechend wird auch die Partie zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Im linearen Fernsehen kann die Begegnung auf DAZN 2 verfolgt werden – alternativ steht der Livestream über die App oder im Browser zur Verfügung.

Die Übertragung beginnt bereits um 14:45 Uhr mit den Vorberichten. DAZN setzt dabei auf folgende Crew:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Max Gross

Max Gross Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter: Marco Hagemann

Um die Bundesliga bei DAZN empfangen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Das DAZN Unlimited-Paket ist derzeit das einzige Angebot, das sämtliche Bundesliga-Inhalte umfasst.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zegt / überträgt das Sonntagsspiel der Bundesliga im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 30

Datum: Sonntag, 20. April 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: WWK-Arena (Augsburg)

TV & Livestream: DAZN 2, DAZN

