FC Arsenal vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Premier League Topspiel im TV und Livestream?

In der Premier League trifft heute der FC Arsenal auf Manchester City. SPOX verrät Euch, wer das Topspiel live überträgt.

Am heutigen Sonntag, den 2. Februar, begegnen sich in der Premier League der FC Arsenal und Manchester City. Das Topspiel am 24. Premier-League-Spieltag beginnt um 17.30 Uhr im Emirates Stadium in London.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Arsenal vs. Manchester City heute live im TV und Livestream:

Sky zeigt die Partie zwischen dem FC Arsenal und Manchester City heute live im TV und Livestream. Auf Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event beginnen die Vorberichte zum Topspiel um 17.00 Uhr. Jonas Friedrich kommentiert das Duell heute für Sky.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus die Option das Premier-League-Topspiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Getty Images

FC Arsenal vs. Manchester City heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Arsenal vs. Manchester City

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 24

Datum: 2. Februar

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Emirates Stadium, London

TV & Livestream: Sky, WOW

FC Arsenal vs. Manchester City heute live: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag