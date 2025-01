Elversberg vs. Magdeburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die 2. Bundesliga ist Spannung pur. Heute treffen um 13.30 Uhr Elversberg und Magdeburg aufeinander. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier!

Am heutigen Sonntag muss der 1. FC Magdeburg auswärts in Elversberg ran. Beide Teams wollen in der extrem spannenden 2. Bundesliga an den Aufstiegsplätzen dran bleiben.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Elversberg vs. Magdeburg heute live im TV und Livestream:

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga sind fest in der Hand von Sky. Das Einzelspiel könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Die Übertragung startet um 13.00 Uhr mit den Vorberichten, kommentiert wird die Begegnung von Karsten Petrizka. Falls Ihr die anderen beiden Partien nicht verpassen wollt, könnt Ihr euch die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga anschauen.

Auch online ist das Spiel abrufbar, nämlich über die App Sky Go und auch bei WOW.

Elversberg vs. Magdeburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: SV Elversberg vs. FC Magdeburg

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 18

Datum: 19. Januar

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Ursapharm-Arena (Elversberg)

TV & Livestream: Sky, Sky Go, WOW

Elversberg vs. Magdeburg heute live: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag