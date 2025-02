Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg am 02.02.2025 um 15:30 Uhr?

Eintracht Frankfurt spielt weiterhin eine grandiose Bundesliga-Saison! Auch nach dem Rekord-Abgang von Omar Marmoush agiert die Eintracht hinter Rekordmeister Bayern und amtierendem Meister Leverkusen auf Rang 3. Auch in der Europa League sicherten sich die Hessen den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. In diese wollen auch die Wölfe einziehen, die aktuell auf Platz 7 liegen Dieser könnte im Falle eines DFB-Pokal-Triumphs von Leverkusen, Stuttgart oder Leipzig für eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb reichen. Wie ihr die Partie am Sonntag verfolgen könnt, erfahrt ihr hier!

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream:

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 20

Datum: 02.02.2025

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

