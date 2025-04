Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel zwischen SGE und Spurs im Viertelfinale der Europa League im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt empfängt im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League die Tottenham Horspur. SPOX verrät Euch, wer die Partie überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 17. April, treffen in der Europa League Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur aufeinander. Das Viertelfinal-Rückspiel startet um 21.00 Uhr im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur heute live im Free-TV sehen

Die gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Die Partie zwischen Frankfurt und Tottenham wird live im Free-TV übertragen!

RTL meldet sich bereits zur Prime Time um 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung – mit folgendem Personal an Bord:

Moderatorin: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Co-Kommentator: Felix Kroos

Auch im kostenpflichtigen Livestream rollt der Ball. Bei RTL+ kommentieren die Eintracht Cornelius Küpper (Einzelspiel) und Robby Hunke (Konferenz). Bei RTL+ könnt Ihr zudem alle anderen Partien live im Einzelspiel oder der Konferenz mitverfolgen. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Liveticker bei SPOX

Du kannst die Partie nicht live und in Farbe mitverfolgen? Dann bist du bei unserem Liveticker genau richtig!

Etwa eine Stunde vor Anpfiff findest du den aktiven Liveticker bei uns auf der Website.

Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur

Wettbewerb: Europa League

Europa League Spieltag: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 17. April 2025

17. April 2025 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Deutsche-Bank-Park (Frankfurt) TV & Livestream: RTL, RTL+

RTL, RTL+ Liveticker: SPOX

