Eintracht Frankfurt vs. Holstein Kiel heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Holstein Kiel am Sonntag um 17.30 Uhr? Hier gibt es die Antwort.

Am heutigen Sonntag, 16. Februar, empfängt die Eintracht Frankfurt um 17.30 Uhr Holstein Kiel im Deutsche Bank Park. Die Gastgeber spielten in der Bundesliga zuletzt dreimal Unentschieden, dazwischen gab es noch eine Niederlage in der Europa League gegen AS Rom. Auch die Kieler sind seit vier Spielen sieglos, zuletzt kam man im Abstiegskracher gegen Bochum nicht über ein Unentschieden hinaus.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Holstein Kiel heute live im TV und Livestream:

Die Bundesliga findet Ihr am Sonntag bei DAZN. Im linearen TV läuft die Partie bei DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App oder auf der Website. Die Vorberichte starten dreißig Minuten vor Anpfiff um 17 Uhr. Elmar Paulke moderiert die Übertragung, Max Siebald ist als Reporter im Einsatz. Frederik Harder führt als Kommentator durch das Spiel, an seiner Seite als Experte ist Moritz Volz.

Eintracht Frankfurt vs. Holstein Kiel heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. Holstein Kiel

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 22

Datum: 16. Februar

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park

TV & Livestream: DAZN

Eintracht Frankfurt vs. Holstein Kiel heute live: Die Tabelle vor dem 22. Spieltag