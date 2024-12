Ehefrau von Union-Verteidiger Christopher Trimmel schießt gegen DAZN-Experte Tim Borowski: "So viel Inkompetenz!"

Die Ehefrau von Verteidiger Christopher Trimmel von Union Berlin hat DAZN -Experte Tim Borowski scharf attackiert.

Die Ehefrau von Verteidiger Christopher Trimmel von Union Berlin hat DAZN-Experte Tim Borowski scharf attackiert.

"So viel Inkompetenz auf einem Fleck ist ja fast unmöglich. Was willst du denn hören, du Vogel?! Besitzt die Frechheit in so einer unfassbaren Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln. Empathie fehl am Platz", schrieb Arnela Trimmel auf Instagram.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte nach der 0:4-Niederlage der Eisernen gegen Bayer 04 Leverkusen die Antworten von Trimmel am Mikrofon bemängelt.

"Die Aussagen sind häufig so gleich seit langer Zeit. Das nervt mich ein bisschen. Ich will nicht, dass Trimmel sagt, man muss jetzt alles auf links drehen. Aber man nimmt das so hin", sagte Borowski.

Zuvor hatte Trimmel davon gesprochen, dass sich Union in "sehr vielen Bereichen verbessern" müsste: "Ansonsten wird es schwierig, die Klasse zu halten."

Union Berlin steht nach elf Spieltagen mit lediglich sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Nach zwei Siegen zum Auftakt verloren die Eisernen die vergangenen neun Pflichtspiele allesamt. Wettbewerbsübergreifend hagelte es in den letzten 14 Spielen 13 Niederlagen.