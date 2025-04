Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt die 3. Liga in der englischen Woche am Mittwoch im TV und Livestream?

Dynamo Dresden bekommt es heute in der 3. Liga mit dem FC Ingolstadt zu tun. SPOX verrät Euch, wer das Duell live im TV und Livestream überträgt.

In der 3. Liga treffen am heutigen Mittwoch, den 9. April, Dynamo Dresden und der FC Ingolstadt aufeinander. Die Partie am 32. Spieltag beginnt um 19.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream:

MagentaSport zeigt sich heute für die Übertragung der Partie zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt zuständig. Ab 18.45 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten zum Spiel, das von Andreas Mann kommentiert wird. Moderiert wird die Sendung von Stefanie Blochwitz.

MagentaSport zeigt die Begegnung zudem in der Konferenz zusammen mit den weiteren Partien am Mittwochabend. Den Livestream könnt Ihr sowohl über die Website magentasport.de als auch über die MagentaSport-App verfolgen.

Außerdem seht Ihr das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt bei OneFootball als Einzelstream. Dort wird die MagentaSport-Übertragung live übertragen.

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 32

Datum: 9. April

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt heute live: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag