Deutschland vs. Türkei: Ort, Termin, Uhrzeit, Anpfiff, Schiedsrichter, Aufstellungen, Übertragung im Free-TV und Livestream

Für das DFB-Team steht am kommenden Wochenende das Testspiel gegen die Türkei an. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zur Partie.

Für das DFB-Team steht am kommenden Wochenende das Testspiel gegen die Türkei an. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zur Partie.

Die deutsche Nationalmannschaft scheint ein gutes halbes Jahr vor der Heim-EM 2024 wieder auf dem richten Weg. Nachdem im September zunächst im Anschluss an ein 1:4-Debakel gegen Japan Hans-Dieter Flick als Bundestrainer freigestellt wurde und mit Sportdirektor Rudi Völler als Interimstrainer gegen Frankreich (2:1) ein Befreiungsschlag gelungen war, führte sich Julian Nagelsmann als neuer Coach auf der USA-Reise im Oktober mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen die Gastgeber sowie einem auch ansprechenden 2:2 gegen Mexiko erfolgreich ein.

Deutschland vs. Türkei: Ort, Termin, Uhrzeit und Anpfiff

Partie : Deutschland vs. Türkei

: Deutschland vs. Türkei Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum : 18. November 2023

: 18. November 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin, Deutschland)

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker 18. November 2023 20.45 Uhr Deutschland Türkei LIVETICKER

Deutschland vs. Türkei: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland : Ter Stegen - Süle, Tah, Rüdiger, Groß - Kimmich, Gündogan - Brandt, Wirtz, Sané - Füllkrug

: Ter Stegen - Süle, Tah, Rüdiger, Groß - Kimmich, Gündogan - Brandt, Wirtz, Sané - Füllkrug Türkei: Cakir - Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar - Yüksek, Özcan - Kahveci, Calhanoglu, Aktürkoglu - Yilmaz

getty

Deutschland vs. Türkei: Die letzten Duelle

Wettewerb Datum Heim Gast Ergebnis 07.10.2020 Testspiel Deutschland Türkei 3:3 07.10.2011 EM-Qualifikation Türkei Deutschland 1:3 08.10.2010 EM-Qualifikation Deutschland Türkei 3:0 25.06.2008 EM-Halbfinale Deutschland Türkei 3:2 08.10.2005 Testspiel Türkei Deutschland 2:1

Deutschland vs. Türkei: Die Übertragung im Free-TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans! Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei wird live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein - RTL zeigt das Spiel am kommenden Samstag. Der Privatsender geht ab 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff auf Sendung.

Ein Livestream wird ebenfalls angeboten, ist im Gegensatz zur Übertragung im TV allerdings nicht kostenfrei. Für 6,99 Euro monatlich müsst ihr dort ein Abonnement bei RTL+ abschließen, um die Begegnung sehen zu können.