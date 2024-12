Der ganze Irrsinn beim FC Chelsea offenbart sich schon vor dem 0:2 gegen Manchester City zum Auftakt der Premier League

Der FC Chelsea hat das erste Saisonspiel gegen Manchester City 0:2 verloren. Ärger gab es aber schon vor Anpfiff - wegen Personalentscheidungen.

Der FC Chelsea hat das erste Saisonspiel verloren. Gegen Manchester City setzte es ein 0:2, Erling Haaland (18.) und Mateo Kovacic (84.) trafen für den englischen Meister.

Reichlich Ärger hatte es rund um die Stamford Bridge schon vor dem Anpfiff gegeben - wegen einiger Personalentscheidungen des neuen Chelsea-Trainers Enzo Maresca.

42 Spieler stehen weiterhin im Mega-Kader des FC Chelsea, für das erste Saisonspiel in der Premier League gegen Manchester City nominierte Maresca 20 Akteure. Kein Wunder, dass es da bei einigen Stars richtig lange Gesichter gab.

Vor allem die Berater des aus dem Kader geschmissenen Offensivakteur Raheem Sterling verlangten von den Bossen die “Klärung der Situation" - man sei davon ausgegangen, dass “Raheem in irgendeiner Form in das Spiel am Wochenende eingebunden sein würde”. Auch, weil Sterling unter der Woche von Klubmedien über seine Führungsrolle bei den Blues interviewt worden war.

FC Chelsea: Superstars für 345 Millionen Euro nicht mal im Kader

“Raheem Sterling ist für die nächsten drei Jahre an den Chelsea Football Club gebunden. Er kehrte zwei Wochen früher nach England zurück, um individuelles Training zu absolvieren, und hatte eine positive Vorsaison unter dem neuen Trainer, mit dem er eine gute Arbeitsbeziehung aufgebaut hat. Er ist wie immer entschlossen, für den FC Chelsea und die Fans, die er sehr schätzt, Höchstleistungen zu erbringen.[...] Wir haben mit dem FC Chelsea stets einen positiven Dialog über Raheems Zukunft im Verein geführt, und der Verein hat uns dies auch zugesichert, so dass wir uns freuen, Klarheit über die Situation zu erhalten”, heißt es in der Mitteilung von Sterlings Berateragentur weiter.

Raheem Sterling, der 2022 für 56,2 Millionen Euro von Manchester City gekommen war und unter anderem mit Juventus in Verbindung gebracht wird für einen Wechsel in dieser Transferperiode noch, war nicht der einzige Star, der nicht berücksichtigt wurde. Auch Ben Chilwell (kam 2020 für 50,2 Millionen Euro von Leicester City), Axel Disasi (2023 für 45 Millionen Euro von AS Monaco gekommen), Keeper Kepa (2018 für 80 Millionen von Athletic Bilbao) oder Romelu Lukaku (kam 2021 für 113 MIllionen Euro von Inter Mailand) fehlten. Alleine für diese Spieler haben die Blues in den vergangenen Jahren fast 345 Millionen Euro Ablöse ausgegeben.