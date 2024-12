Es ist wieder soweit, in der Champions League stehen die ersten Rückspiele der Gruppenphase an. Welche das sind und wer sie im TV und Livestream üb...

Es ist wieder soweit, in der Champions League stehen die ersten Rückspiele der Gruppenphase an. Welche das sind und wer sie im TV und Livestream überträgt? SPOX liefert die Antwort.

In der Champions League dürfen wir uns am 4. Spieltag wieder auf eine Menge Fußball der Spitzenklasse freuen, am heutigen Mittwoch kommen die Teams der Gruppen A-D zum Einsatz. Dazu zählen auch zwei deutsche Teams, nämlich Union Berlin und der FC Bayern. Die ersten Spiele laufen ab 18.45 Uhr.

Nun stellt sich allerdings die große Frage, wer für die Übertragung der Spiele zuständig ist - Amazon Prime Video oder DAZN? Wir erklären, welche Partien wo laufen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League 4. Spieltag heute live im TV und Livestream?

Die grundlegende Abmachung der beiden Streamingdienste ist wie folgt: DAZN zweigt fast alle Partien der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge, nur eine Dienstagsbegegnung pro Spieltag darf sich Amazon Prime Video aussuchen. Da heute Mittwoch ist, bedeutet dies, dass Ihr alle acht angesetzten Duelle bei DAZN findet.

Als erstes dürft Ihr Euch aus deutscher Sicht auf SSC Neapel vs. Union Berlin freuen, das um 18.45 Uhr angepfiffen wird. Die Vorberichte beginnen eine halbe Stunde vor dem Spiel, vor Ort sind die Moderatoren Alex Schlüter und Tobi Wahnschaffe, Experte Benny Lauth und Kommentator Uli Hebel. Um 20 Uhr laufen dann auch Berichte zum FC Bayern und Galatasaray SK bei DAZN, hier sind Moderatorin Laura Wontorra, Experte Sami Khedira, Kommentator Marco Hagemann und Reporter Max Siebald im Einsatz.

Alles Weitere findet Ihr ausschließlich bei DAZN, und zwar nur im Umfang des Pakets DAZN Unlimited. Dieses kostet 29,99 Euro monatlich im Jahresabo oder 44,99 Euro monatlich im Monatsabo.

DAZN oder Amazon Prime, CL 4. Spieltag heute live im TV und Livestream: Die Spiele am Mittwoch

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr SSC Neapel Union Berlin DAZN 18.45 Uhr Real Sociedad Benfica Lissabon DAZN 21 Uhr FC Bayern München Galatasaray SK DAZN 21 Uhr FC Kopenhagen Manchester United DAZN 21 Uhr FC Arsenal FC Sevilla DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven RC Lens DAZN 21 Uhr Real Madrid Sporting Braga DAZN 21 Uhr RB Salzburg Inter Mailand DAZN

Champions League, Übertragung 4. Spieltag heute live: Der Liveticker von SPOX

Wenn Euch statt Bewegtbild auch Bewegttext reicht, schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Auf SPOX gibt's nämlich alle CL-Partien im Liveticker, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, 4. Spieltag heute live: Teams und Gruppen im Überblick

GRUPPE A

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 FC Bayern München 3 3 0 0 +4 9 2 Galatasaray Istanbul 3 1 1 1 -1 4 3 Manchester United 3 1 0 2 -1 3 4 FC Kopenhagen 3 0 1 2 -2 1

GRUPPE B

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 FC Arsenal 3 2 0 1 +4 6 2 RC Lens 3 1 2 0 +1 5 3 FC Sevilla 3 0 2 1 -1 2 4 PSV Eindhoven 3 0 2 1 -4 2

GRUPPE C

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Real Madrid 3 3 0 0 +3 9 2 SSC Neapel 3 2 0 1 +1 6 3 Sporting Braga 3 1 0 2 -1 3 4 1. FC Union Berlin 3 0 0 3 -3 0

GRUPPE D