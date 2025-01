Es geht wieder zur Sache in der Champions League! Ihr fragt Euch, welche Spiele DAZN, Prime Video und Sky übertragen? SPOX hat die Antworten.

Die Champions League geht in die nächste Runde, der 7. Spieltag der Ligaphase steht an. Drei deutsche Mannschaften sind am heutigen Dienstag, dem 21. Januar gefragt: Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart.

Aber welche Spiele zeigen Sky, DAZN und Amazon? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

DAZN, Amazon Prime Video oder Sky: Wer zeigt / überträgt den 7. Spieltag der Champions League am Dienstag heute live im TV und Livestream?

Grundsätzlich sieht die Übertragungssituation wie folgt aus: Amazon Prime Video zeigt jeden Dienstag ein CL-Spiel live, DAZN den Rest. Bei Sky geht Ihr in Sachen Königsklasse also leer aus.

Prime Video wird heute das Duell von Borussia Dortmund mit dem FC Bologna ausstrahlen, um 20 Uhr beginnen beim Streamingdienst die Vorberichte. Eine Übertragung im TV gibt es also nicht, Ihr könnt Euch aber über sämtliche Endgeräte in Eurer Prime-Video-App einloggen.

Alles weitere - und damit auch Atletico Madrid vs. Bayer 04 Leverkusen sowie Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart - könnt Ihr über DAZN verfolgen. Dafür müsst Ihr das Paket DAZN Unlimited abonnieren.

Hier seht Ihr, welche Spiele heute anstehen:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Sturm Graz DAZN 18.45 Uhr AS Monaco Aston Villa DAZN 21 Uhr FC Liverpool Lille OSC DAZN 21 Uhr Atletico Madrid Bayer 04 Leverkusen DAZN 21 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona DAZN 21 Uhr Club Brügge Juventus Turin DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr FC Bologna Borussia Dortmund Prime Video 21 Uhr Slovan Bratislava VfB Stuttgart DAZN

Champions League, 7. Spieltag: Liveticker bei SPOX

Auch bei SPOX begleiten wir die Königsklasse, und zwar im Liveticker. Heute haben wir für Euch die Spiele von Leverkusen und Dortmund im Programm. Schaut vor den Spielen einfach auf unserer Homepage vorbei.

Champions League, Ligaphase: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag