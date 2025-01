Der 7. Spieltag der Champions League steht an, wir dürfen uns auf zahlreiche Duelle freuen. Aber welches zeigt Prime Video heute live? SPOX verrät es!

In der Königsklasse geht es in die heiße Phase, der vorletzte Spieltag der Ligaphase steigt. Am heutigen Dienstag (21. Januar) sind neun Partien angesetzt, unter anderem sind auch Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart gefragt.

Ein Spiel wird heute von Prime Video gezeigt. Aber welches? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Champions League heute live bei Amazon Prime Video, Sendeplan 7. Spieltag: Welches CL Spiel zeigt / überträgt der Anbieter im TV und Livestream?

Jeden CL-Dienstag darf sich Prime Video eine Partie zur Übertragung im Livestream aussuchen, in dieser Woche ist die Wahl auf den Auswärtsauftritt von Borussia Dortmund beim FC Bologna gefallen. Um 20 Uhr wird die Übertragung des kostenpflichtigen Streamingdienstes mit den Vorberichten beginnen.

Und was ist mit dem Rest vom Fest? Den könnt Ihr über DAZN verfolgen, der Bezahldienst zeigt nämlich fast alle Spiele der CL-Saison. Dafür braucht Ihr ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.

Hier seht Ihr, welche Spiele heute anstehen:

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 18.45 Uhr Atalanta Bergamo Sturm Graz DAZN 18.45 Uhr AS Monaco Aston Villa DAZN 21 Uhr FC Liverpool Lille OSC DAZN 21 Uhr Atletico Madrid Bayer 04 Leverkusen DAZN 21 Uhr Benfica Lissabon FC Barcelona DAZN 21 Uhr Club Brügge Juventus Turin DAZN 21 Uhr Roter Stern Belgrad PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr FC Bologna Borussia Dortmund Prime Video 21 Uhr Slovan Bratislava VfB Stuttgart DAZN

FC Bologna vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX

Auch wir werden Euch beim BVB-Spiel natürlich auf dem Laufenden halten. Schaut einfach vor dem Spiel auf unserer Homepage vorbei, dort findet Ihr unseren Liveticker.

FC Bologna vs. Borussia Dortmund heute live in der Champions League: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Bologna vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Ligaphase, 7. Spieltag

Datum: 21. Januar

Uhrzeit: 21 Uhr

O rt: Renato Dall'Ara (Bologna)

TV & Livestream: Prime Video

Liveticker: SPOX

