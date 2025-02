Celtic Glasgow vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Champions League Playoffs Hinspiel im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions-League-Spiel zwischen Celtic Glasgow und Bayern München am Mittwoch um 21 Uhr? Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

Die Bayern konnten sich nicht direkt für das Achtelfinale qualifizieren und müssen dadurch schon heute in den Playoffs ran. Am heutigen Mittwochabend, 12. Februar, geht nach Schottland zu Celtic Glasgow. Die Münchener gehen natürlich als Favorit in die Begegnung, auch wenn man das letzte Champions League-Spiel mit 0:3 gegen Feyenoord Rotterdam verlor. Gespielt wird im Celtic Park in Glasgow, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Celtic Glasgow vs. Bayern München heute live im TV und Livestream:

Das Spiel des FC Bayern Münchens seht Ihr heute live und exklusiv bei DAZN. Im linearen TV könnt Ihr das Einzelspiel auf DAZN 1 verfolgen, die Konferenz gibt es bei DAZN 2. Den Livestream findet Ihr wie gewohnt auf der Website oder in der App des Streaminganbieters.

Die Vorberichte auf das Spiel starten schon um 20.15 Uhr, die Moderation übernimmt Frederik Harder. Das Spiel wird Jan Platte kommentieren, Michael Ballack ist als Experte an seiner Seite. Max Siebald ist als Reporter im Einsatz.

Celtic Glasgow vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX

Das Playoff-Spiel der Bayern wird natürlich auch hier im Liveticker auf SPOX verfolgt. Schaut vorbei um keine wichtige Aktion zu verpassen.

Hier geht’s zum Liveticker.

Celtic Glasgow vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Celtic Glasgow vs. Bayern München

Wettbewerb: Champions League

Runde: Playoffs

Datum: 12. Februar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Celtic Park, Glasgow

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Celtic Glasgow vs. Bayern München heute live: Die Tabelle