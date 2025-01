BVB vs. Schachtar Donezk heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream?

Der BVB duelliert sich heute in der Champions League mit Schachtar Donezk. SPOX verrät Euch, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 29. Januar, muss der BVB in der Champions League gegen Schachtar Donezk antreten. Die Partie am 8. Gruppenspieltag beginnt um 21.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Borussia Dortmund vs. Schachtar Donezk heute live im TV und Livestream:

DAZN zeigt heute die Partie zwischen dem BVB und Schachtar Donezk exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 19.30 Uhr. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporterin: Christina Rann

Alternativ zeigt DAZN das Champions-League-Spiel in der Konferenz. Die Champions-League-Konferenz des Pay-TV-Senders könnt Ihr ab 19.30 Uhr auf DAZN 1 sehen.

Live und in voller Länge zeigt DAZN heute die Partie zwischen dem BVB und Schachtar Donezk im Livestream. Diesen findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

Borussia Dortmund vs. Schachtar Donezk: Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt das Champions-League-Spiel zwischen dem BVB und Schachtar Donezk heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Den Liveticker der Partie findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

Borussia Dortmund vs. Schachtar Donezk heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: BVB vs. Schachtar Donezk

W ettbewerb: Champions League, Gruppenphase

Spieltag: 8

Datum: 29. Januar

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

