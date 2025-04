Borussia Dortmund empfängt am 30. Spieltag Borussia Mönchengladbach. Wo die Begegnung im TV und Livestream gezeigt wird, verrät SPOX.

Am heutigen Sonntagabend, den 20. April, trifft Borussia Dortmund in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Nach dem Aus in der Champions League gilt die volle Konzentration nun dem Liga-Endspurt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac rangiert aktuell auf Platz acht – mit drei Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze und sechs Zählern Abstand zur Champions-League-Zone. Ein Sieg wäre also enorm wichtig, um im Rennen um Europa nicht den Anschluss zu verlieren. Die Gäste aus Gladbach, trainiert von Gerardo Seoane, stehen unmittelbar vor dem BVB auf Platz sieben. Nach zwei sieglosen Partien in Folge wollen die Fohlen nun wieder in die Erfolgsspur finden. Das Duell der Borussias wird um 17:30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am Sonntag in der Bundesliga heute im TV und Livestream?

Das Borussen-Duell wird heute live und exklusiv bei DAZN übertragen. Alle Partien am Sonntag liegen in der Verantwortung von DAZN.

Der Streamingdienst beginnt um 16.45 Uhr mit der Vorberichterstattung und schickt folgendes Personal an den Start:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Frederik Harder

Frederik Harder Experte: Sebastian Kneißl

Im linearen TV könnt ihr die Partie auf DAZN 1 sehen, im Livestream wie gewohnt über die App oder den Browser.

Um die Bundesliga bei DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr das kostenpflichte DAZN-Unlimited-Abonnement.

BVB vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am Sonntag in der Bundesliga heute im TV und Livestream? - Liveticker bei SPOX

Ihr könnt die Partie nicht live und in Farbe mitverfolgen? Mit dem Liveticker von SPOX ist das kein Problem!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Dortmund vs. Gladbach. Etwa eine Stunde vor Anpfiff beginnt der Liveticker mit den offiziellen Mannschaftsaufstellungen.

BVB vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am Sonntag in der Bundesliga heute im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 30

Datum: Sonntag, 20. April 2025

Uhrzeit: 17.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

TV & Livestream: DAZN 1, DAZN

Liveticker: SPOX

BVB vs. Gladbach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund am Sonntag in der Bundesliga heute im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 30. Spieltag