Wer überträgt das Drittligaspiel zwischen BVB II und Energie Cottbus am Sonntag? SPOX verrät, wie Ihr die Partie live sehen könnt.

Am heutigen Sonntag (13. April) kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen der Reservemannschaft von Borussia Dortmund und Energie Cottbus. Die Begegnung wird um 16.30 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient das Rote-Erde-Stadion in Dortmund.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB II vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream?

Zu BVB II gegen Cottbus wird keine Übertragung geboten. Es bleibt dadurch nur die Übertragung bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender startet um 16.15 Uhr mit den Vorberichten. Holger Speckhahn fungiert dabei als Moderator, Max Giesen als Kommentator.

Zugriff auf die Übertragung bekommt man nur mit einem gültigen MagentaSport-Abonnement. Dieses ist für Kunden der Telekom billiger als für Nicht-Kunden.

BVB II vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund II vs. Energie Cottbus

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 33

Datum: 13. April 2025

Uhrzeit: 16.30 Uhr

Ort: Rote Erde (Dortmund)

TV & Livestream: MagentaSport

BVB II vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 33. Spieltag