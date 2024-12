BVB - Borussia Dortmund vor Duell in Newcastle: "Wir wollen uns einen Sieg verdienen"

Borussia Dortmund will mit aller Macht seinen ersten Sieg der Champions-League-Saison feiern. "Wir brauchen eine richtig gute Leistung, mit der wir...

Borussia Dortmund will mit aller Macht seinen ersten Sieg der Champions-League-Saison feiern. "Wir brauchen eine richtig gute Leistung, mit der wir uns einen Sieg verdienen wollen", sagte Trainer Edin Terzic am Dienstag während der Pressekonferenz im St. James' Park des dritten Gruppengegners Newcastle United.

An der rauen englischen See muss Borussia Dortmund stürmen - und steht ausgerechnet in einer Partnerstadt von Gelsenkirchen unter Hochdruck. Beim mit saudischen Öl-Millionen aufgepumpten Tabellenführer Newcastle United ist alles andere als der erste Champions-League-Sieg keine Option. Dennoch stiegen die BVB-Profis am Dienstagmittag "mit einer Menge Lust" in den Flieger, wie Sportdirektor Sebastian Kehl versicherte.

"Diese Gruppe ist so wild, dass alles passieren kann", betonte Julian Brandt vor dem wegweisenden Spiel am Mittwoch (21 Uhr), er machte den Fans durchaus Hoffnung. Aber, natürlich: "Wir brauchen unbedingt einen Sieg!" Sonst war es das fast schon mit der Achtelfinalchance, denn der BVB hat in den ersten beiden von sechs Spielen nur einen Punkt geholt. Trainer Edin Terzic hat schon vor Wochen vorgerechnet, dass wohl deren zehn für den zweiten Platz nötig sein werden.

Zwischen den steilen Tribünen des altehrwürdigen St. James' Park wollen die Dortmunder ihr Erfolgsrezept aus der Bundesliga ins internationale Geschäft übertragen. "Weniger sexy, mehr Erfolg", so hat Terzic es betitelt: 20 von 24 möglichen Punkten und fünf Ligasiege in Serie schmecken allen Beteiligten köstlich. Nur eine Prise Zauber fehlt.

Aber die hohe Kunst ist nachrangig. "Wir wissen, dass wir in den beiden direkten Duellen mit Newcastle einige Punkte holen müssen, um die Chance aufs Weiterkommen zu wahren", sagte Kehl, "Es wäre gut, wenn wir gewinnen würden." Kühler Ergebnisfußball dürfte im - zumindest vorhergesagten - Dauerregen der Ostküste das Richtige sein. Das Selbstvertrauen stimmt: "Ich glaube, dass wir uns ein bisschen Futter angefressen haben. Wir sind stabiler geworden, wir haben kaum Ausfälle", betonte Kehl.

BVB braucht Punkte gegen Newcastle

Allerdings meldete sich Abwehrspieler Julian Ryerson kurz vor dem Abflug krank ab. Dennoch sei das Team "mit breiter Brust angereist", sagte Kapitän Emre Can, "wir brauchen diese Punkte."

Torhüter Gregor Kobel warnte die Teamkollegen trotzdem schon mal vor. "Die Stimmung ist der Wahnsinn, richtig laut. Die Mannschaft gibt immer Vollgas", sagte der Schweizer: "Sie sind eklig zu bespielen."

Einer der Stars des Premier-League-Sechsten ist Stürmer Alexander Isak, der einst beim BVB nicht den Durchbruch schaffte. Der Schwede gab beim 4:0 gegen Crystal Palace sein Comeback nach einer Knieverletzung. Der italienische Nationalspieler Sandro Tonali hat im Zuge der Ermittlungen wegen möglicher illegaler Sportwetten gerade erst seine Spielsucht eingeräumt.

Die Aufgabe wird sehr knifflig, aber Kobel kalkuliert ohnehin ein wenig anders als sein Trainer. Er glaubt, dass es "eng werden wird" in der Gruppe F mit Paris St. Germain und dem AC Mailand, "alle nehmen sich die Punkte gegenseitig weg". Vielleicht würden also zwei Siege genügen. Derzeit ist der BVB allerdings Letzter.

Newcastle und Gelsenkirchen übrigens feiern derzeit 75 Jahre Städte-Partnerschaft. "Die enge Verbindung zur Kohle führte 1948 das englische Newcastle upon Tyne und unsere Stadt zusammen", heißt es auf der Homepage. Heute ist Newcastle für eine andere Art "Kohle" bekannt: viel Geld aus Saudi-Arabien.