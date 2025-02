Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream

Borussia Dortmund trifft am 21. Spieltag auf den VfB Stuttgart. Wo Ihr das Spiel verfolgen könnt, lest Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 8. Februar, empfängt Borussia Dortmund am 21. Spieltag den VfB Stuttgart. Für Niko Kovac ist es die Premiere als BVB-Coach. Aktuell befinden sich die Schwarz-Gelben auf Rang elf der Tabelle. Die Gäste vom VfB Stuttgart haben turbulente Wochen hinter sich. Mit dem Aus in der Champions League gab es wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen am Stück. Immerhin konnte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg gewinnen. Wer sichert sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Ränge? Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 15.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream:

Die Übertragungsrechte am Samstag in der Fußball-Bundesliga liegen exklusiv bei Sky.

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart wird auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Martin Groß kommentiert das Spiel für Euch. Die Übertragung beginnt um 15.15 Uhr.

BVB vs. VfB ist natürlich ebenfalls Teil der Konferenz beim Pay-TV-Sender. Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD verpasst Ihr kein Tor oder Highlight. Britta Hoffmann begleitet Euch als Moderatorin durch den Fußball-Nachmittag, Dietmar Hamann ist Experte. Hier beginnt die große Vorberichterstattung bereits um 14.00 Uhr.

Im Livestream habt Ihr die Möglichkeit via SkyGo oder WOW.

Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart: Liveticker bei SPOX



Du kannst das Spiel nicht live und in Farbe sehen?Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts! Schaut dafür einfach auf unserer Homepage vorbei. Etwa eine Stunde vor Anpfiff beginnt der Ticker mit den offiziellen Austellungen.

Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 8. Februar 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart heute live: Die Tabelle