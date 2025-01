Besiktas Istanbul heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Twente Enschede vs. BJK in der Europa League im TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa-League-Spiel zwischen Twente Enschede und Besiktas Istanbul am Donnerstag? SPOX hat die Antwort.

In der Europa League steht am heutigen Donnerstag, den 30. Januar, für viele Mannschaften noch einiges auf dem Spiel. Auch Twente Enschede und Besiktas Istanbul kämpfen noch ums Weiterkommen. Die Top 8 für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale sind außer Reichweite, dafür können sich beide Teams aber noch über den Playoff-Weg qualifizieren.

Die Partie zwischen Twente und Besiktas wird um 21 Uhr angepfiffen. Grolsch Veste in Enschede dient als Spielstätte.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Twente Enschede vs. Besiktas Istanbul heute live im TV und Livestream:

Wer Twente gegen Besiktas heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um RTL+ herum. Der Streamingdienst besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte am Wettbewerb und bietet die Partie daher ab 20.25 Uhr auf der Plattform an. Neben den Einzelspielen wird auch eine Konferenz zur Verfügung gestellt. Zugriff auf all dies bekommt man allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Twente Enschede vs. Besiktas Istanbul heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Twente Enschede vs. Besiktas Istanbul

Wettbewerb: Europa League

Spieltag: 8 (Ligaphase)

Datum: 30. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Grolsch Veste (Enschede)

Grolsch Veste (Enschede) TV & Livestream: RTL+

Twente Enschede vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag