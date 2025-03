In der CL steht das nächste Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen an. Wir verraten, wo Ihr den Kracher im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Mittwoch, dem 5. März, empfängt der FC Bayern München im Rahmen des Champions-League-Achtelfinales Bayer 04 Leverkusen in der heimischen Allianz-Arena. Ab 21 Uhr rollt der Ball.

Dreimal sind die beiden Klubs in dieser Saison aufeinandergetroffen. In der Bundesliga trennten sie sich zweimal unentschieden (1:1 in München, 0:0 in Leverkusen), im DFB-Pokal setzte sich die Werkself im Dezember auswärts mit 1:0 durch.

Aber wo könnt Ihr die nächste Auflage im TV und Livestream sehen? Das erfahrt Ihr hier.

Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream

Natürlich könnt Ihr das Duell zwischen München und Leverkusen heute live und in Farbe sehen, und zwar bei DAZN - der Dienst zeigt sämtliche Mittwochsspiele in der Konferenz und einzeln. Die Vorberichte starten eine Stunde vor dem Spiel mit dieser Crew:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Michael Ballack

Reporter: Max Siebald

Um die Champions League auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das richtige Paket ist DAZN Unlimited.

Champions League, Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Liveticker bei SPOX

Wir begleiten die Partie im Liveticker. Klickt Euch rein, um auf dem Laufenden zu bleiben und in der Kommentarspalte diskutieren zu können:

Hier wird der Liveticker mit den Aufstellungen etwa eine Stunde vor dem Anpfiff zu finden sein.

Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Champions League

Runde: Achtelfinale

Datum: Mittwoch, 5. Februar

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena (München)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Hinspiele Achtelfinale heute: Die Spiele am Mittwoch