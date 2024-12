Frauen-CL: Bayern München verspielt Auftaktsieg gegen AS Rom

Die Fußballerinnen von Bayern München haben einen Auftaktsieg in ihrer schweren Champions-League-Gruppe verspielt. Im Duell der Titelträgerinnen au...

Die Fußballerinnen von Bayern München haben einen Auftaktsieg in ihrer schweren Champions-League-Gruppe verspielt. Im Duell der Titelträgerinnen aus Deutschland und Italien gab das Team von Trainer Alexander Straus gegen die AS Rom eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und musste sich mit einem 2:2 (2:0) begnügen.

Jovana Damjanovic (21.) aus kurzer Distanz und Elena Linari per Eigentor (45.+4) trafen für den FC Bayern im einer ausgeglichenen ersten Hälfte zur scheinbar beruhigenden Führung. Nach dem Seitenwechsel brachte Evelyne Viens (58.) die Römerinnen nach schnellem Umschaltspiel wieder heran. Das Spiel wogte in der Folge hin und her, Linda Dallmann (72.) und Sydney Lohmann (87.) vergaben dicke Chancen zur Entscheidung - ehe Manuela Giugliano (90.+1) eiskalt für den Ausgleich der Roma sorgte.

Bayern noch gegen PSG und Ajax gefordert

In der starken Gruppe C sind neben Rom auch das französische Topteam Paris St. Germain und Ajax Amsterdam die Gegner der Bayern-Frauen. "Wir gehen in die Spiele mit viel Vertrauen", hatte Straus im Vorfeld gesagt und prophezeit: "Es wird enge Spiele geben, vielleicht auch Überraschungen."

Eintracht Frankfurt hatte am Dienstag in der Champions League ein erfolgreiches Debüt in der Gruppenphase gefeiert. Im ersten Vorrundenspiel der Vereinsgeschichte in der europäischen Königsklasse feierten die Hessinnen beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard einen 2:1 (1:0)-Sieg.

Pokalsieger VfL Wolfsburg, der in der vergangenen Saison das Endspiel erreicht hatte, war in der Qualifikation zur Gruppenphase an Paris FC gescheitert.