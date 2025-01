Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League 8. Spieltag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Sparta Prag am Mittwoch um 21 Uhr? SPOX verrät Euch alle Infos!

Am heutigen Mittwoch steht für Bayer Leverkusen das letzte Spiel der Ligaphase der Champions League an. In der finalen Partie vor Beginn der K.O.-Phase heißt der Gegner in der heimischen BayArena Sparta Prag. Nach der bitteren Niederlage beim Auswärtsspiel in Madrid in der vergangenen Woche will die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso unbedingt wieder einen Dreier einfahren, um den Platz unter den ersten acht Teams zu behaupten und sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Antoß in Leverkusen ist um 21 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag: Champions League heute live im TV und Livestream:

Wie alle Begegnungen des Mittwochs wird auch das Duell zwischen Bayer Leverkusen und Sparta Prag exklusiv bei DAZN übertragen. Die Begegnung ist sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz empfangbar. Um den Anbieter nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr, die Vorberichte beginnen jedoch bereits um 19:30 Uhr. Ann-Sophie Kimmel wird als Reporterin vor Ort sein, während Kommentator Michael Born und Experte Benny Lauth das Spiel live verfolgen.

Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: 8

Datum: 29. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena (Leverkusen)

TV & Livestream: DAZN

Bayer Leverkusen vs. Sparta Prag heute live: Die Tabelle