Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Sonntagsspiel im TV und Livestream

Wer überträgt das Bundesliga Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hoffenheim am Sonntag um 17:30? SPOX hat alle Infos!

Zum Abschluss des 20. Spieltages der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen in der heimischen BayArena auf die TSG aus Hoffenheim. Während die Werkself sich in den vergangenen Wochen weitgehend tadellos präsentierte, ist das späte Remis in Leipzig als kleiner Dämpfer zu verstehen. Dementsprechend will die Elf von Xabi Alonso zurück in die Erfolgsspur. Die Kraichgauer hingegen haben mit Grundsatzproblemen zu kämpfen. Das Unentschieden des vergangenen Spieltages wäre zwar angesichts des starken Gegners aus Frankfurt als Teilerfolg zu sehen, hievt die süddeutschen allerdings nicht wirklich aus dem Tabellenkeller. Wer das ungleiche Duell für sich entscheiden kann, seht ihm am Sonntag ab 17:30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim heute live im TV und Livestream:

Alle Sonntagsspiele der Bundesliga werden wie gewohnt bei DAZN übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 17 Uhr. Tobi Wahnschaffe wird als Moderator zusammen mit Experte Tobias Schweinsteiger vor Ort sein. Marco Hagemann wird die Begegnung als Kommentator am Mikrofon verfolgen. Für die Nutzung von DAZN ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 20

Datum: 2. Februar 2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: BayArena (Leverkusen)

TV & Livestream: DAZN

Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim heute live: Die Tabelle