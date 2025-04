Austria Wien vs. RB Salzburg heute live in Österreich im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga Playoffs am Sonntag im TV und Livestream?

Wer überträgt das Österreich 1. Bundesliga Spiel zwischen Austria Wien und RB Salzburg am Sonntag um 17 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am heutigen Sonntag, den 20. April, treffen in der österreichischen Bundesliga Austria Wien und RB Salzburg aufeinander. Die Partie am 26. Spieltag beginnt um 17.00 Uhr in der Generali-Arena in Wien.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Austria Wien vs. RB Salzburg heute live im TV und Livestream:

Wie gewohnt ist die österreichische Bundesliga bei Sky zu sehen. Die Übertragung der Begegnung zwischen der Austria und RB wird am Sonntagnachmittag bei Sky Sport Austria 1 platziert. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit des Abrufs per Livestream bei SkyGo oder WOW. In Österreich bietet sich die Möglichkeit des Empfangs bei Sky X. Grundvoraussetzung für alle Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement des Anbieters.

Austria Wien vs. RB Salzburg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FK Austria Wien vs. RB Salzburg

Wettbewerb: ÖFB-Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 20. April 2025

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Generali-Arena (Wien)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, Sky X (Österreich)

Austria Wien vs. RB Salzburg heute live: Die Tabelle