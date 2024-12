Auf offener Straße angeschossen! Früherer Bundesliga-Star wird in der Türkei angegriffen

Der ehemalige Karlsruhe-Profi Serhat Akin wurde Opfer eines bewaffneten Angriffs.

Der ehemalige Karlsruhe-Profi Serhat Akin, der mittlerweile als TV-Experte arbeitet, wurde in der Türkei Opfer eines bewaffneten Angriffs.

Der im deutschen Bretten geborene frühere Fußballprofi Serhat Akin ist in der Türkei Opfer eines bewaffneten Angriffs geworden. Akin wurde bei dem Angriff am Fuß verletzt. "Sie haben meinen Fuß ge*****t, das letzte Wort ist Fenerbahce", schrieb der ehemalige Profi des Karlsruher SC in seiner Insta-Story und zeigte dabei auch seinen blutüberströmten Fuß. Akin soll von einem noch unbekannten Täter angeschossen worden sein, als der TV-Experte nach dem 2:1-Sieg von Fenerbahce gegen Union Saint-Gilloise in der Europa League ein Studio im Istanbuler Stadtteil Beykoz verlassen hatte. Die Gründe für die Tat sind noch unklar.

Auch der türkische Fußballverband hat sich zum Vorfall geäußert: "Wir haben mit Bedauern erfahren, dass der ehemalige Nationalspieler Serhat Akin bei einem bewaffneten Angriff am Fuß verletzt wurde", schrieb der TFF auf der Plattform X: "Wir verurteilen den abscheulichen Angriff aufs Schärfste und wünschen Serhat Akin eine rasche Genesung."

Der heute 43-Jährige hat in seiner Karriere als Fußballspieler neben dem Karlsruher SC auch für den 1. FC Köln und den belgischen Verein RSC Anderlecht gespielt.

Die meiste Zeit verbrachte er jedoch bei Fenerbahce. Für den türkischen Topklub lief er insgesamt 154-mal auf und erzielte dabei 49 Tore. Weitere 27 legte er auf. Zudem lief Akin 16 Mal für die türkische Nationalmannschaft auf.