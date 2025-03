In der Champions League kommt es heute zum Duell zwischen Atletico Madrid und Real Madrid. SPOX verrät, wer das Achtelfinalrückspiel live überträgt.

Atletico Madrid trifft am heutigen Mittwoch, den 12. März, in der Champions League auf Real Madrid. Das Achtelfinalrückspiel wird um 21.00 Uhr im Riyadh Air Metropolitano in Madrid angepfiffen. Zieht der Titelverteidiger nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in die nächste Runde ein?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Atletico vs. Real Madrid, Champions League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel des Derbi Madrileno im TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und Real Madrid überträgt heute DAZN exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr die Vorberichte zum Champions-League-Spiel ab 20.45 Uhr. So sieht das DAZN-Team am Abend aus:

Moderator: Andres Veredas

Andres Veredas Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Der Pay-TV-Sender zeigt das Achtelfinalrückspiel zudem ab 20.30 Uhr im Livestream in der DAZN-App und auf der DAZN-Website. Ihr benötigt ei DAZN-Abonnement, um auf den Livestream des Senders zugreifen zu können.

Atletico Madrid vs. Real Madrid: Liveticker bei SPOX

Das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Sekunde des Derbi Madrileno in der Königsklasse. Den Liveticker des Achtelfinalrückspiels findet Ihr auf der SPOX-Homepage.

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Atletico Madrid vs. Real Madrid

Wettbewerb: Champions League

Spielrunde: Achtelfinale

Datum: 12. März

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Riyadh Air Metropolitano, Madrid TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Atletico Madrid vs. Real Madrid heute live: Die Champions League Achtelfinalrückspiele im Überblick