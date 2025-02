Aston Villa vs. FC Liverpool heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Premier League im TV und Livestream?

In der Premier League kommt es heute zum Duell zwischen Aston Villa und dem FC Liverpool. SPOX verrät Euch, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Mittwoch, den 19. Februar, treffen in der Premier League Aston Villa und der FC Liverpool aufeinander. Das vorgezogene Duell vom 29. Spieltag beginnt um 20.30 Uhr im Villa Park in Birmingham.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Aston Villa vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Sky überträgt am heutigen Abend das Spiel zwischen Aston Villa und dem FC Liverpool exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Premier League und auf Sky Sport Top Event starten die Vorberichte zum Spiel um 20.20 Uhr. Toni Tomic kommentiert das Spektakel am Abend für Sky.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch zudem die Option das Premier-League-Spiel im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Aston Villa vs. FC Liverpool heute live im TV und Livestream: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Aston Villa vs. FC Liverpool

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 29

Datum: 19. Februar

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Villa Park, Birmingham

Villa Park, Birmingham TV & Livestream: Sky, WOW

Aston Villa vs. FC Liverpool heute live: Die Tabelle