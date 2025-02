AS Rom vs. FC Porto, Europa League heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Playoffs Rückspiel im Free-TV und Livestream?

Wer überträgt das Europa League Spiel zwischen AS Rom und FC Porto am Donnerstag um 18.45 Uhr? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung.

Die AS Rom empfängt am heutigen Donnerstag, 20. Februar, den FC Porto im heimischen Stadio Olimpico. Das Hinspiel in Portugal endete 1:1, Zeki Celik brachte die Römer in Front, aber Francisco Moura konnte noch ausgleichen. Die Roma muss auf Bryan Cristante verzichten, der Mittelfeldspieler sah die gelb-rote Karte.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

AS Rom vs. FC Porto heute live im TV und Livestream:

Schlechte Nachrichten: Das Spiel wird heute nicht im linearen TV übertragen. Die einzige Option ist der Livestream bei RTL+, dieser ist jedoch nur kostenpflichtig empfangbar.

AS Rom vs. FC Porto heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: AS Rom vs. FC Porto

Wettbewerb: Europa League

Runde: Playoffs

Datum: 20. Februar 2025

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Ort: Stadio Olimpico, Rom

TV & Livestream: RTL+

AS Rom vs. FC Porto heute live: Alle Rückspiele der Playoffs